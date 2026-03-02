Η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών είναι πανέτοιμη για τον πρώτο της αγώνα στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 (League C, 4ος όμιλος), με την Γεωργία αύριο Τρίτη (03/03) στις 18:30 στο γήπεδο του ΟΦΗ «Θ. Βαρδινογιάννης».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του την Μαρία Καπνίση. Η διεθνής σέντερ μπακ της ΑΕΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις λόγω ενοχλήσεων που αισθανόταν στη γάμπα και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μυϊκός τραυματισμός, που θα την κρατήσει εκτός των αγώνων με την Γεωργία και τα Νησιά Φερόε. Όλες οι υπόλοιπες παίκτριες της Εθνικής είναι στη διάθεση του κ. Βασίλη Σπέρτου.

Η είσοδος για τους φιλάθλους είναι ελεύθερη. Οι Έλληνες φίλαθλοι που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα εισέλθουν από τις θύρες 2, 3 και 7 του γηπέδου, ενώ στους φιλάθλους της Γεωργίας θα διατεθεί η θύρα 6. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Sports.

Στο μεταξύ αντιπροσωπείες των διεθνών ποδοσφαιριστριών, συνοδευόμενες από τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Νίκο Συριγωνάκη και εκπροσώπους της ΕΠΣΗ επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας (02/03) σχολεία του Ηρακλείου.

Τα παιδιά και οι δάσκαλοι/καθηγητές υποδέχθηκαν τις παίκτριες της Εθνικής με μεγάλο ενθουσιασμό και υποσχέθηκαν ότι θα ενισχύσουν την προσπάθειά τους με την παρουσία τους στους επερχόμενους αγώνες.

Για μια ακόμη φορά οι φίλαθλοι της Κρήτης δείχνουν μεγάλη αγάπη για το αντιπροσωπευτικό γυναικείο συγκρότημα, πράγμα που έχει δημιουργήσει πολύ θετικά συναισθήματα στις τάξεις της Εθνικής.