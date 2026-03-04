Ένα εύκολο απόγευμα ήταν αυτό της Κυριακής για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και πλέον στρέφει το βλέμμα στο εξ’ αναβολής ματς με την Κηφισιά εκτός έδρας. Το τελικό 2-0 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα που εξελίχθηκε σε «μονότερμα», με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν από το πρώτο λεπτό. Η στατιστική αποτύπωση της αναμέτρησης είναι ενδεικτική: 22-3 οι τελικές προσπάθειες και 64%-36% η κατοχή υπέρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου με τρίποντο θα σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας, υπερτερώντας των Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά, ο Κένι τέθηκε νοκ άουτ με αιμάτωμα, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τάισον και Παβλένκα. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στον αντίποδα, η Κηφισιά, θα παρουσιαστεί με απουσίες, πήρε σημαντική νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις.

Για την τετράδα

Σε σταθερά ανοδική τροχιά βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό του από το Κύπελλο Ελλάδας παρουσιάζει αγωνιστική σταθερότητα. Η πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League και η ενίσχυση της θέσης του στη μάχη της τετράδας επιβεβαιώνουν τη δυναμική του.

Το βράδυ της Κυριακής επικράτησε 3-1 του Άρη. Με το αγωνιστικό πρόγραμμα να είναι απαιτητικό, ο Μπενίτεθ προχώρησε σε μερικό rotation, το οποίο απέδωσε. Η εβδομάδα που ακολουθεί κρίνεται καθοριστική για την τετράδα: με νίκη στην τρέχουσα αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός προσπερνά τον Λεβαδειακό, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/3) εκτός έδρας.Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Καλάμπρια και ο Σφιντέρσκι θα απουσιάσουν λόγω καρτών, ενώ εκτός παραμένουν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπης. Επιστρέφει ο Ινγκασον.