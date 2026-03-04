Μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μέχρι και σήμερα, σε πρατήρια καυσίμων σε όλη την Αττική, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ.

Υπό τον φόβο απότομης αύξησης των τιμών, οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, με αποτέλεσμα ήδη από νωρίς αρκετά πρατήρια να έχουν ξεμείνει από απλή αμόλυβδη.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Action24, είπε πως «οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, και όπως φαίνεται δεν βάζουμε απλά βενζίνη αλλά γεμίζουμε».

Όπως είπε η κ. Ζάγκα δεν χρειάζεται πανικός γιατί αυτό είναι που προκαλεί τη μεγάλη αναστάτωση.

«Αν έρθουν αυξημένα τιμολόγια από τα διυλιστήρια θα πρέπει κι εγώ να αποδώσω», είπε επίσης η ίδια, ενώ όπως είπε τα πρατήρια δεν μπορούν να πάρουν σειρά για την αγορά καυσίμων καθώς «γίνεται ένας πανικός».

Για τις τιμές των καυσίμων είπε: «Από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα η απλή αμόλυβδη κόστιζε 171,9 ενώ την Τρίτη πήγε στο 1.72,9. Σήμερα όμως με ενημέρωσαν η τιμή της απλής αμόλυβδης έφτασε στο 1.74,9».

Σημειώνεται ότι αυξητική τάση στη ζήτηση των καυσίμων υπάρχει και στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης.