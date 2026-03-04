Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Ειδικότερα, μποτιλιαρισμένος είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Καθυστερήσεις από Μαραθώνος έως Κάντζα

Λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος της Μαραθώνος έως την περιοχή της Κάντζας.

Καθυστερήσεις 15΄- 20΄ από Πλακεντίας έως Κάντζα προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος ύψος κόμβου Κάντζας. https://t.co/1zV6BCCwfy — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 4, 2026

Μποτιλιάρισμα στο κέντρο

Σημειώνεται πως αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με την Αλεξάνδρας να έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα, καθώς πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα, κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Ιπποκράτους έως το ύψος της οδού Κόνιαρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας.

