Την τύχη με το μέρος του είχε οδηγός απορριματοφόρου του δήμου Ιωαννίνων, καθώς έμεινε αλώβητος όταν δρόμος «ρούφηξε» το μηχάνημα την ώρα που καθάριζε το οδόστρωμα.

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη κοντά στο Πολυκλαδικό Λύκειο στις 9:30 το και το γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μάκης Χριστοδούλου. Όπως φαίνεται, άνοιξε ξαφνικά ένας μεγάλος κρατήρας στο δρόμο και το μηχάνημα καθαριότητας υποχώρησε μέσα σε αυτόν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός.

Τα αίτια της καθίζησης του οδοστρώματος διερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι πιθανή υπόγεια φθορά ή κακοτεχνία του οδοστρώματος.

Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ