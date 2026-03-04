Ο Μπαπέ γυρίζει σελίδα και… εκτός γηπέδου. Λίγους μήνες μετά τα 27α γενέθλιά του, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ απέκτησε για πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης, βάζοντας τέλος στις μετακινήσεις με προσωπικό οδηγό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Μπαπέ απαθανατίστηκε στα social media να περνά τις πύλες του προπονητικού κέντρου της ομάδας, της «Ciudad Real Madrid», οδηγώντας μια BMW i7 xDrive60, με συνοδηγό εκπαιδευτή. Ο Γάλλος άσος και σταρ της Ρεάλ παρακολούθησε μαθήματα σε σχολή οδηγών στην Αλκορκόν της Ισπανίας, αποφασίζοντας πως είχε έρθει η ώρα να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην καθημερινότητά του, μια παρότρυνση που, όπως αναφέρεται, είχε δεχθεί και από τη μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί.

Η καριέρα του Μπαπέ ακολούθησε μία διαρκώς ανοδική πορεία: από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη Μονακό έως τη μεταγραφή-μαμούθ του 2018 στην Παρί και, τελικά, τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024. Μέσα σε αυτή τη διαρκή αγωνιστική άνοδο, η απόκτηση διπλώματος δεν αποτελούσε προτεραιότητα μέχρι σήμερα.

Η αγάπη του για τα αυτοκίνητα είναι γνωστή. Στο προσωπικό του γκαράζ ξεχωρίζουν ιταλικά supercars, κυρίως Ferrari, ωστόσο τα τελευταία χρόνια επιλέγει συχνά μοντέλα της BMW, η οποία από το 2022 αποτελεί επίσημο automotive partner της Ρεάλ Μαδρίτης. Η συνεργασία αυτή εστιάζει στη βιώσιμη κινητικότητα και στις νέες τεχνολογίες.

Για τη φετινή σεζόν, ο Μπαπέ φαίνεται να προτιμά την πλήρως ηλεκτρική BMW i7 xDrive60. Πρόκειται για μια πολυτελή λιμουζίνα μήκους 5,39 μέτρων, με ισχύ 544 ίππων και ροπή 745 Nm. Το μοντέλο επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα και αγγίζει τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Εν αναμονή της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό στο γόνατο, ο Μπαπέ δείχνει έτοιμος να πάρει… το τιμόνι και της προσωπικής του ανεξαρτησίας, οδηγώντας πλέον όχι μόνο τη Ρεάλ, αλλά και τα δικά του ονειρικά αυτοκίνητα.