Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ. που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,97%, έναντι 2,03% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία .

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.