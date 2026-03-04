Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση για την επανέναρξη της λειτουργίας του Συμβουλίου του Επικρατείας στο Αρσάκειο ανέφερε ότι χωρίς αμφιβολία είναι ένα επιβλητικό κτίριο της Αθήνας. «Είναι ένας χώρος μνημείο, ένας χώρος συνυφασμένος με την ιστορία και αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας. Οι εγκαταστάσεις πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να είναι επαρκείς και λειτουργικές και προσβάσιμες, κάτι που τώρα γίνεται», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και πως ο τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου στη χώρα μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μειώθηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις και ο χρόνος περαίωσης σε ποσοστό άνω του 20%. Όταν η Πολιτεία θέλει και το εννοεί μπορεί να κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ήδη το ΣτΕ είναι σε θέση να επιλύει περισσότερες υποθέσεις από όσες δέχεται χάρη στη νέα δικονομία», επισήμανε.

«Είναι αλλαγές που οδηγούν σε πιο ποιοτική και πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Αυτός πρέπει να είναι και ένας στόχος εθνικός. Αυτή η επιστροφή σας εδώ στον φυσικό σας χώρο έρχεται να σηματοδοτήσει συμβολικά το πέρασμα σε μια νέα εποχή», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μεθοδικά προωθούνται μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη. «Με το νέο διοικητικό χάρτη μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος εκδίκασης σε πρώτο βαθμό. Μέρα με τη μέρα το κράτος δικαίου εδραιώνεται στον τόπο και η Δικαιοσύνη αναδεικνύει το πρόσωπο που θέλει και διεκδικεί», υπογράμμισε σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι θωρακισμένη και μακριά από αμφισβητήσεις και επιθέσεις. «Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη αυτή είναι συνειδητή. Δεν είναι απλά θεσμός αλλά κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε σε εποχή που ετοιμαζόμαστε να εξετάσουμε δικαστικά μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει πρόσφατα την κοινή γνώμη. Η επόμενη περίοδος καθίσταται πεδίο αναμετρήσεις της ευθυκρισίας των δικαστών με τις ενίοτε ψευδείς εντυπώσεις στη δημόσια σφαίρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.