Η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας στην Αυστραλία ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση νομοσχεδίου που θα καθιστά νομική υποχρέωση για ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας να επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να εργάζονται από το σπίτι δύο ημέρες την εβδομάδα. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας, ενσωματώνοντάς την στο νομικό πλαίσιο της πολιτείας.

Η Μελβούρνη, πρωτεύουσα της Βικτώριας και η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, φιλοξενεί ορισμένους από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες BHP, Ρίο Τίντο, η τράπεζα ANZ, η Telstra καθώς και μερικά από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας.

Η κυβέρνηση των Εργατικών της πολιτείας προτείνει τη θέσπιση υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν νομικό δικαίωμα να εργάζονται εξ αποστάσεως δύο ημέρες την εβδομάδα, όπου αυτό είναι εφικτό. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να συμμορφωθούν.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας Τζασίντα Άλαν υποστήριξε ότι η τηλεργασία έχει σημαντικά οφέλη για τις οικογένειες και την αγορά εργασίας. «Η εργασία από το σπίτι λειτουργεί για τις οικογένειες επειδή εξοικονομεί χρόνο και χρήματα και βοηθά περισσότερους γονείς να εργαστούν», δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία.

Η κυβέρνηση της Άλαν βρίσκεται αντιμέτωπη με εκλογές τον Νοέμβριο και η υλοποίηση της δέσμευσης για νομοθέτηση της προστασίας των δικαιωμάτων τηλεργασίας αναμένεται να αποτελέσει μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας για επανεκλογή.

Η τηλεργασία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Το ζήτημα της τηλεργασίας είχε ήδη αναδειχθεί σε πολιτικό θέμα κατά την περσινή εθνική προεκλογική εκστρατεία, όταν το αντιπολιτευόμενο Φιλελεύθερο Κόμμα είχε δεσμευθεί να περιορίσει τα «μη βιώσιμα» πρότυπα τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα και να υποχρεώσει τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα γραφεία πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η πρόταση αυτή αποσύρθηκε μέσα σε έναν μήνα, καθώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των εργαζομένων. Μέχρι στιγμής, η φιλελεύθερη αντιπολίτευση στη Βικτώρια δεν έχει διευκρινίσει εάν θα αντιταχθεί στο νέο νομοσχέδιο.

Η πρωτοβουλία της πολιτείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί ηγέτες επιχειρήσεων ζητούν από τους εργαζομένους να επιστρέψουν περισσότερο στα γραφεία. Ο Νούνο Μάτος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ANZ πέρυσι, δήλωσε ότι η χαμηλή παρουσία στο γραφείο θα μπορούσε να αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερα μπόνους για τους εργαζομένους της τράπεζας.

Παράλληλα, επαγγελματικές ενώσεις επιχειρήσεων έχουν προειδοποιήσει ότι η Βικτώρια ενδέχεται να χάσει θέσεις εργασίας προς άλλες πολιτείες και ότι το μέτρο θα μπορούσε να δυσκολέψει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της χαμηλής παραγωγικότητας που αντιμετωπίζει η Αυστραλία.

Ανησυχίες των μικρών επιχειρήσεων

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ήδη ευέλικτα μοντέλα εργασίας, σύμφωνα με τους FT. Ωστόσο, μικρότερες επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσαρμογή τους στο προτεινόμενο νομικό πλαίσιο. Επιχειρήσεις με λιγότερους από 15 εργαζομένους θα έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου έτους για να συμμορφωθούν.

Η Σκάι Καπουτσίο, επικεφαλής της επαγγελματικής ένωσης μικρών επιχειρήσεων Council of Small Business Organisations Australia, υποστήριξε ότι ο νέος νόμος θα αυξήσει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και την αβεβαιότητα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε: «Ένα μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλους δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Πολλές μικρές επιχειρήσεις βασίζονται στη δια ζώσης συνεργασία, την επίβλεψη, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση στην εργασία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διατήρηση της παραγωγικότητας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η μετατροπή της εργασίας από το σπίτι σε νομικά εκτελεστό δικαίωμα σε επίπεδο πολιτείας, αντί για αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ενδέχεται να υπονομεύσει αυτές τις δυναμικές».