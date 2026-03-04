Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου με καταγωγή από την Κούβα μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» έχοντας δεχτεί χτύπημα με μαχαίρι τύπου karambit στον μηρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ το περιστατικό σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στον Άγιο Παντελεήμονα, με έναν καθηγητή να εντοπίζει αιμόφυρτο τον 17χρονο στην είσοδο του σχολείου.

Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο και το «100», με τους αστυνομικούς να αναζητούν τους δράστες.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ομάδα 5-6 ατόμων που επιτέθηκε στον ανήλικο μαθητή για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.