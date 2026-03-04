Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε είναι εξαιρετικά αμφίβολη καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα στον προσαγωγό που τον ταλαιπωρεί.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είχε απουσιάσει τόσο από τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στο Champions League όσο και από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναφέρεται σε αυτόν και να λέει πως «ελπίζω να είναι έτοιμος για τον ΠΑΟΚ».

Οι πιθανότητες, όμως, δεν είναι με το μέρος του Ποντένσε καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στον προσαγωγό, δεν έχει επανέλθει στο 100% και δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον «δικέφαλο του βορρά».

Όπως και να έχει, ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί και στον Ολυμπιακό θα ήταν χαρούμενοι αν κατάφερνε να βρίσκεται έστω στον πάγκο, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι, πάντως, αυτή τη στιγμή.