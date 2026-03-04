Ηχηρό χαστούκι από την Οικονομική Αστυνομία σε κύκλωμα τηλεφωνικής εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, μετά από αστυνομική επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου παράνομο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο λειτουργούσε ως διευθυντήριο εγκληματικής ομάδας, καθώς από εκεί γίνονταν καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για εγκληματική ομάδα με δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 30 θύματα απ’ τα οποία οι δράστες απέσπασαν άνω των 300.000 ευρώ.

Πρόκειται για έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που είναι σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, με τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» να έχουν προχωρήσει και σε τουλάχιστον 6 συλλήψεις. Πρόκειται για Ρομά, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ποινικό παρελθόν και μάλιστα σχεδόν όλοι συνελήφθησαν επί τω έργω.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης και τον σχηματισμό δικογραφίας, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.