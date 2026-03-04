Στο 1,38% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο 2026, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,19%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάρτιος 2025-Φεβρουάριος 2026) καταγράφει αύξηση 1,55%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -2,79%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +8,88%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89

Αλλαντικά: +5,79%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +5,51%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%.

Τόσο στο κρέας, όσο και στη σοκολάτα οι αυξήσεις παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού: Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία

Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου