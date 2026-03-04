Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επέζησε από τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο πατέρας του, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters την Τετάρτη. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται από το κατεστημένο ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι μεσαίου βαθμού κληρικός και διατηρεί στενούς δεσμούς με τους επίλεκτους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Ως σκληροπυρηνικός παράγοντας του ιρανικού καθεστώτος, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ισχυρών προσώπων στο θρησκευτικό κατεστημένο της χώρας. Εδώ και χρόνια θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην κορυφή της εξουσίας.

«Είναι ζωντανός… δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης», δήλωσε μία από τις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο, έπειτα από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρο το Ιράν. Στις επιδρομές αυτές σκοτώθηκαν επίσης αρκετές στρατιωτικές και άλλες επιδραστικές προσωπικότητες της χώρας.