Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, προχωρά σε μια σημαντική συμφωνία με έντονο ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα: τη μίσθωση παραχώρησης στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας & Πάσης Αφρικής του εμβληματικού «Αβερώφειου Παρθεναγωγείου» στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η υπογραφή της απόφασης εκμίσθωσης πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ Θεοδώρο Β’. Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρεώτιδος, κ. Δαμασκηνός – Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και στελέχη της ΕΤΑΔ.

Στόχος της μακροχρόνιας μίσθωσης παραχώρησης για 20 έτη είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας, υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αφιερωμένης στη μελέτη και την προβολή του Ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ελληνικής Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικών Μαθημάτων και Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Το ιστορικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας 7.370 τ.μ., που βρίσκεται επί των οδών Sidy El Mitwally 31 & Sesostis 1 στην Αλεξάνδρεια, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής παρουσίας στην Αίγυπτο. Με την συμφωνία αυτή, ενισχύεται ουσιαστικά η εκπαιδευτική και πολιτιστική παρουσία του Ελληνισμού στην Αφρική, ενώ παράλληλα αξιοποιείται δημιουργικά ένα ιστορικό ακίνητο με βαθιά συμβολική αξία για την ελληνική διασπορά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου δήλωσε:

«Η παραχώρηση του ιστορικού “Αβερώφειου Παρθεναγωγείου” στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής αποτελεί μια απόφαση υψηλού ιστορικού και εθνικού συμβολισμού, αλλά και ουσιαστικής στρατηγικής σημασίας για την ΕΤΑΔ. Το Αβερώφειο είναι ένα ζωντανό αποτύπωμα της πνευματικής και εκπαιδευτικής παράδοσης του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια. Η επαναλειτουργία του ως Ανώτατης Σχολής Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών επανασυνδέει το κτίριο με την ιστορική του ταυτότητα και ταυτόχρονα το εντάσσει σε ένα σύγχρονο, διεθνές εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη συμφωνία επιβεβαιώνει ότι η ακίνητη περιουσία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πολιτιστικής επιρροής, γνώσης και διεθνούς συνεργασίας.

Με σεβασμό στην ιστορία, η ΕΤΑΔ μετατρέπει ένα σύμβολο του παρελθόντος σε θεμέλιο προοπτικής για το μέλλον. Εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη και τους αξιοσέβαστους συνεργάτες του για την ευόδωση αυτής της συμφωνίας και τους ευχόμαστε η ίδρυση και η λειτουργία της Ανώτατης Σχολής Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών να λειτουργήσει έως ένας νέος Φάρος της Αλεξάνδρειας για την παιδεία και τον πολιτισμό».

Ο Α.Θ.Μ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ Θεοδώρος Β΄ ανέφερε: «Σήμερον αποτελεί ημέραν ιστορικής μνήμης αλλά και ελπιδοφόρου προοπτικής. Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς την πατρίδα μου, την Ελλάδα, αποδεχόμεθα την παραχώρηση του ιστορικού Αβερωφείου Παρθεναγωγείου, ενός κτηρίου το οποίο στέκει ως ζωντανό σύμβολο της ακμής, της παιδείας και της πνευματικής ακτινοβολίας του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια.

Η μεγάλη αυτή παραχώρηση, πλησίον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, φέρει υψηλό και πολυσήμαντο συμβολισμό. Συμβολίζει την αδιάσπαστη ενότητα Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, αλλά και την αδελφοσύνη, τη συμφιλίωση και τη διαρκή συνεργασία μεταξύ δύο λαών που συνδέονται με δεσμούς ιστορίας και φιλίας άνω των δύο χιλιάδων ετών: της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και ιδιαιτέρως προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, για την άψογη συνεργασία, την ευαισθησία και το όραμα με το οποίο περιέβαλαν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Η απόφασή τους δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική πράξη, αποτελεί πράξη εθνικής ευθύνης και πολιτιστικού χρέους. Η φιλία των λαών μας δεν είναι μία απλή διπλωματική σχέση. Είναι ζωντανή ιστορική παρακαταθήκη. Είναι σχέση εμπιστοσύνης και πολιτισμού. Το ιστορικό αυτό οικοδόμημα θα καταστεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μεταξύ μνήμης και δημιουργίας. Η Αλεξάνδρεια, η πόλις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φάρου και της Μεγάλης Βιβλιοθήκης, καλείται εκ νέου να καταστεί κέντρο παιδείας, διαλόγου και πολιτισμού. Δεσμευόμεθα ότι το Αβερώφειο θα ανακαινισθεί και θα αναδειχθεί με σεβασμό στην ιστορία του, ώστε να μετατραπεί σε κοιτίδα γνώσεως, πνευματικής καλλιέργειας και δημιουργικού διαλόγου.

Έναν χώρο όπου θα υπηρετείται η ειρήνη – αυτή η πολύτιμη ειρήνη, την οποία ο κόσμος μας σήμερα έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ – και όπου θα ενισχύεται η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των λαών. Ευχαριστούμε την Ελλάδα, ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην ευόδωση αυτής της συμφωνίας και προσευχόμεθα όπως ο Θεός ευλογεί το έργο τούτο, προς δόξαν Αυτού και προς ωφέλειαν των επερχομένων γενεών».