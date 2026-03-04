Δεν προχώρησε τελικά η συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της Novibet από την Allwyn. Η συναλλαγή βρισκόταν υπό εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές -Allwyn και Logflex- αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Allwyn International AG ανακοινώνει ότι η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited, ο ιδιοκτήτης του ομίλου διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού και gaming Novibet, αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν τη συναλλαγή από τη διαδικασία ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η αρχή.

Παρότι η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited κατέθεσαν προτάσεις που είχαν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Allwyn παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση συναλλαγών που δημιουργούν σαφή αξία για τους μετόχους της. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι δύο εταιρείες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αναμένεται πλέον να προχωρήσει.