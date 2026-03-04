Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη, η οποία παρέμεινε για μέρες εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, οι έφηβοι αθλητές έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο, όπου και τους υποδέχθηκαν οι οικογένειές τους αλλά και μέλη του Άρη.

Οι νεαροί αθλητές έπεσαν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων σε κλίμα συγκίνησης καθώς η περιπέτεια που έζησαν αυτές τις μέρες έλαβε τέλος.

Η Κ18 του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη οδικώς από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί είχαν φτάσει με πτήση τσάρτερ από το Αμπού Ντάμπι.