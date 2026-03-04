Αρκετά πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, όπου βυθίστηκε το ιρανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, ενώ διασώθηκαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν αυτές που έπληξαν ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν σήμερα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το πλοίο, που αναγνωρίστηκε ως IRIS Dena, είχε βυθιστεί.

«Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το σκάφος είχε δεχτεί επίθεση από υποβρύχιο και ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το BBC, ο γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποπτέραρχος Sampath Thuiyakontha, δήλωσε ότι περίπου 140 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Πάντως, εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι η αναφορά για 101 αγνοούμενους δεν είναι αληθής και απέρριψε οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την αιτία της βύθισης του πλοίου. Ο εκπρόσωπος είπε ότι 32 άτομα που τραυματίστηκαν στο περιστατικό είχαν διασωθεί από το ναυτικό της Σρι Λάνκα και νοσηλεύονταν σε κρατικό νοσοκομείο στη νότια λιμενική πόλη Γκάλε.

«Το ναυτικό έλαβε σήμα κινδύνου από ιρανικό πλοίο και ενημέρωσε την αεροπορία της Σρι Λάνκα και αμφότερες οι δυνάμεις ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα επικεντρώθηκαν στη διάσωση των επιβατών του ιρανικού πλοίου και θα διερευνήσουν την αιτία του συμβάντος αργότερα», πρόσθεσε.

«Οι δυνάμεις της Σρι Λάνκα δεν εντόπισαν άλλα πλοία ή αεροσκάφη στην περιοχή του συμβάντος», συμπλήρωσε.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να διασώσουμε περισσότερους ανθρώπους και θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μέχρι να είμαστε σίγουροι», είπε.