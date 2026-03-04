Ανοδικά κινείται σήμερα η τιμή του χρυσού μετά το χαμηλό δέκα ημερών στο οποίο διολίσθησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης. Η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και η προσωρινή υποχώρηση του δολαρίου επανέφεραν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πολύτιμο μέταλλο, γεγονός που επιβεβαιώνει εκ νέου τον ρόλο του ως «ασφαλές καταφύγιο» έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η εικόνα των πολύτιμων μετάλλων

Η τιμή του spot χρυσού (XAU=) ενισχύθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα κατά 1,8%, διαμορφούμενη στα 5.175,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αυτή τη στιγμή κινείται κοντά στα 5.190,00 δολάρια. Η οριακή πτώση του δολαρίου κατά 0,1% κατέστησε τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε αμερικανικό νόμισμα πιο προσιτά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Παράλληλα, το ασήμι (XAG=) κατέγραψε ισχυρή άνοδο 4,5%, φτάνοντας στα 85,74 δολάρια ανά ουγγιά, ανακάμπτοντας δυναμικά μετά τη διολίσθηση άνω του 8% που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Τι λένε οι αναλυτές

«Μετά από ένα διάστημα κλεισίματος θέσεων (position unwinds) και ισχυροποίησης του δολαρίου, οι αγορές επιστρέφουν σε μια τυπική μακροοικονομική στάση αποφυγής κινδύνου (risk-off)», επισημαίνει ο Jamie Dutta, αναλυτής αγοράς της Nemo.money.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο χρυσός είχε υποχωρήσει άνω του 4%, καθώς οι πληθωριστικές ανησυχίες περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση μείωση των επιτοκίων, στρέφοντας τους επενδυτές προς το δολάριο.

Γεωπολιτικό σκηνικό και χρηματιστηριακοί τριγμοί

Η πολεμική ένταση κορυφώθηκε την Τετάρτη, με τις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν και το Ισραήλ να εξαπολύει ένα «ευρύ κύμα» πληγμάτων στοχοποιώντας ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμυνας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών, φοβούμενοι ότι η γενίκευση του πολέμου θα προκαλέσει ένα νέο πετρελαϊκό σοκ. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται σύμφωνα με το Reuters, ότι θα πυροδοτήσει νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να μεταθέσουν για αργότερα τη χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής.