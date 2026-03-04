Μια δεύτερη δίωξη για την υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος ενός 4χρονου αγοριού στο Αγρίνιο έχει ασκηθεί στη νταντά, που φυλούσε το ανήλικο παιδί. Για την υπόθεση αυτή υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος γιος της νταντάς έχει καταδικαστεί σε εννέα χρόνια κάθειρξη και εκτίει την ποινή του. Η υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος τετράχρονου αγοριού είχε σοκάρει το Αγρίνιο, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις αρχές του 2022.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από τις ζωγραφιές του 4χρονου, τη φύλαξη του παιδιού είχε αναλάβει ως νταντά η μητέρα του καταδικασθέντος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 32χρονος πήγαινε στο σπίτι, όπου η μητέρα του φυλούσε το 4χρονο αγοράκι και με την ανοχή της ασελγούσε σε αυτό.

Μετά την καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, στη νταντά και μητέρα του καταδικασθέντος ασκήθηκε δίωξη με την (πλημμεληματική) κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, υπόθεση που έχει παραπεμφθεί σε δίκη που έχει προσδιοριστεί για το προσεχές φθινόπωρο. Ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24.news στην νταντά ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη για την κατηγορία της συνέργειας σε γενετήσιες πράξεις, κατηγορία κακουργηματική που επισύρει πολυετή κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης.

Για αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία η 56χρονη νταντά απολογήθηκε προ ημερών ενώπιον των Δικαστικών Αρχών στο Αγρίνιο και με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο Α.Τ., της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 56χρονης Χρήστος Τσιμπούκης μιλώντας στη εφημερίδα «Συνείδηση» μετά την απολογία της εντολέως του, δήλωσε: «Η εντολέας μου από την πρώτη στιγμή αρνείται στο σύνολό της την κατηγορία και δηλώνει και σε αυτή την περίπτωση αθώα».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η 56χρονη κρίθηκε αθώα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου για την υπόθεση κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Αυτή η κατηγορία είχε απευθυνθεί στην ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, όταν στο πλαίσιο των ερευνών από την Αστυνομία εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο όμως δεν αφορά το 4χρονο αγοράκι, στα ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, laptops, τάμπλετ κτλ) που βρέθηκαν στην κατοχή του 32χρονου άνδρα και στο σπίτι του στο Αγρίνιο.

Τέλος σε ό,τι αφορά τον 32χρονο καταδικασθέντα γιο της 56χρονης νταντάς, αυτός έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για την καταδικαστική απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, που του είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης εννέα ετών (δύο περισσότερα σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση) και εκκρεμεί η κρίση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας.