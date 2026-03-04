Απόψε στις 22:00 στη δραματική σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», ο Κυριάκος συναντιέται με τον ψυχίατρο Δημάτο και ζητά τη βοήθειά του για την κόρη του. Την ίδια στιγμή, η Ελένη το μαθαίνει και ζητά από την Άννα να φύγουν μακριά.

Η Ελένη μαθαίνει από τον πατέρα Νικόλαο ότι ο πατέρας της βρίσκεται στο Δρομοκαΐτειο και πιστεύει ότι σκοπεύει να την κλείσει σε ψυχιατρική κλινική. Πράγματι την ίδια στιγμή ο Κυριάκος στη Αθήνα ζητά από τον Ηλία να τον βοηθήσει να «θεραπεύσει» την κόρη του. Παράλληλα, ο Παύλος προσπαθεί να χειραγωγήσει συναισθηματικά τη Δώρα, όταν της αποκαλύπτει ότι έχει υφαρπάξει την περιουσία της Θάλειας, ισχυριζόμενος ότι το έκανε «για να τη σώσει». Η εκδρομή της Ειρήνης και του Στέφανου ματαιώνεται και ο Πέτρος καλείται να μετακινήσει τα λαθραία από το αρωματοπωλείο πριν η Ειρήνη ή κάποιος άλλος ανακαλύψει τις παράνομες δραστηριότητες εκείνου και του αδελφού του. Ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να προειδοποιήσει την Ελένη για τις προθέσεις του πατέρα της, ενώ η Χλόη αποφασίζει να μιλήσει με τον Πέτρο για το μέλλον του γάμου τους.

Η Χριστίνα βρίσκεται ανάμεσα σε Αντρέα και Χάρη…

Ο Πέτρος νιώθει φοβισμένος και είναι σε αδιέξοδο…

Ο Νικηφόρος και η Μάρω συνομιλούν, υπό το αδιάκριτο βλέμμα του Τάσου…

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής, Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione