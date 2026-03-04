Ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο απογειώθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχείρηση, σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ. Οι πληροφορίες που μεταδίδει το ΡΙΚ αναφέρουν ότι ο συναγερμός σήμανε στη Λευκωσία γύρω στις 09:30 το πρωί, κατόπιν πληροφορίας για ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι σήμανε συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Τα ελληνικά μαχητικά F-16 που απογειώθηκαν έγιναν αντιληπτά από τους πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, τα ιπτάμενα αντικείμενα αναχαιτίστηκαν ανοικτά της Λεμεσού πριν ακόμη εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου. Οι ίδιες πληροφορίες, που όμως ακόμα δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί, κάνουν λόγο για αναχαίτιση δύο ιπτάμενων αντικειμένων, πιθανόν drones.

Ο συναγερμός στην πρεσβεία έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της επέστρεψε στα καθήκοντά του, αναφέρει το ΡΙΚ.

Παράλληλα, αναβλήθηκε το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου έκανε λόγο για πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση της Aegean για Λάρνακα

Εντωμεταξύ, επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκλεισε πρόσκαιρα ο εναέριος χώρος για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρουν πηγές της Aegean και του ΔΑΑ.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την AEGEAN η πτήση αναμένεται να φθάσει στην Αθηνα στην επόμενη μισή ώρα ενώ οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι έχει ήδη αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» έφτασαν σήμερα στην Κύπρο, ενισχύοντας την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή. Η αποστολή τους σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύο φρεγάτες έφτασαν σήμερα, 4 Μαρτίου, ενώ ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 είχαν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.