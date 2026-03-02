Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την άμεση αποστολή της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, συνοδευόμενη από τη φρεγάτα «Ψαρά» με το σύστημα «Κένταυρος» και μαχητικά F-16, υπερβαίνει τα όρια μιας απλής στρατιωτικής ενίσχυσης.

Η κίνηση αυτή, την οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, φέρει έναν βαθύτατο γεωπολιτικό συμβολισμό: η Ελλάδα επιλέγει να στείλει στο νησί το πλοίο που φέρει το όνομα του ανθρώπου που ταύτισε τη ζωή του με την εκδίωξη της περσικής ισχύος από την περιοχή.

Από την αρχαία Περσία στις σύγχρονες απειλές του Ιράν

Στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., η Κύπρος αποτελούσε το στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας στην προσπάθειά της να ελέγξει τη θάλασσα. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι η ελευθερία του ελληνισμού περνούσε μέσα από την αποδυνάμωση των Περσών στο νησί.

Η εκστρατεία του το 450 π.Χ. άλλαξε τον χάρτη της εποχής, απομακρύνοντας την αυτοκρατορική απειλή από τα κυπριακά ύδατα.

Σήμερα, η αναφορά αυτή αποκτά νέα διάσταση. Σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή συγκλονίζεται από τις ενέργειες και τις απειλές του Ιράν – του γεωγραφικού και ιστορικού διαδόχου της αρχαίας Περσίας – η παρουσία μιας ελληνικής φρεγάτας με το όνομα «Κίμων» λειτουργεί ως μια σιωπηλή αλλά ηχηρή υπενθύμιση.



Η Αθήνα, μέσω της FDI HN, δηλώνει παρούσα στην άμυνα της Κύπρου, την ίδια στιγμή που οι περιφερειακές ισορροπίες δοκιμάζονται.

«Και νεκρός ενίκα» – Η διαρκής δέσμευση της Ελλάδας

Η ιστορία θέλει τον Κίμωνα να πεθαίνει κατά την πολιορκία του Κιτίου, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν τον θάνατό του μυστικό για να μη λυγίσει το ηθικό των δυνάμεων. Η φράση «Και νεκρός ενίκα» συνοδεύει έκτοτε την υπέρτατη προσφορά του στην Κύπρο.

Η αποστολή δεν περιορίζεται στα συμβολικά. Η φρεγάτα Κίμων είναι σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει κορεσμό επιθέσεων, ενώ η δεύτερη φρεγάτα με το σύστημα «Κένταυρος» παρέχει προηγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων απειλών (drones).

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, η αποστολή των F-16 και των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού γίνεται «για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει». Για τον σκοπό αυτό, ο Υπουργός και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μεταβαίνουν αύριο στην Κύπρο για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Η επιστροφή του «Κίμωνα» στην Κύπρο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η Ελλάδα διαθέτει τη μνήμη, τη βούληση και πλέον την τεχνολογική υπεροχή για να προασπίσει τα δίκαια του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, ακριβώς όπως έκανε και πριν από 2.500 χρόνια.