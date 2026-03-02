Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ έχει τυλιχτεί στις φλόγες, καθώς χτυπήθηκε από το Ιράν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στο τάνκερ, γιατί όπως υποστηρίζει φέρεται να έχει σχέσεις με αμερικανικά συμφέροντα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το τάνκερ φλέγεται αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικό πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο «Athen Nova», ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή, ανέφερε η ΕΡΤ.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», ανέφεραν οι IRGC σε ανακοίνωσή τους.

Δύο ναυτιλιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το τάνκερ σταμάτησε στα Στενά του Ορμούζ αφότου χτυπήθηκε από δύο drones.