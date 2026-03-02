Την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στα κατεχόμενα της Κύπρου, κυρίως με τη μορφή αεράμυνας, ζητούν ανοικτά πλέον οι κεμαλιστές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο επίκεντρο βρίσκεται νέα παρέμβαση του αρμόδιου τομεάρχη Άμυνας του κόμματος, Γιάνκι Μπαγτζίογλου, ο οποίος προειδοποιεί για «αυξανόμενες εναέριες απειλές» που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να πλήξουν άμεσα και την Κύπρο.

Κίνδυνοι από την αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ

Ο Μπαγτζίογλου περιγράφει την πρόσφατη αντιπαράθεση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ ως παράγοντα που «ανατρέπει πλήρως» τα δεδομένα ασφαλείας στην περιοχή, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Υπενθυμίζει ότι στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν χρησιμοποιήθηκαν στρατιωτικές υποδομές στη Νότια Κύπρο και στο Ιράκ, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– οδήγησε σε ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανοίγοντας νέο κύκλο κινδύνων και για την ίδια την Κύπρο.

Ο τομεάρχης Άμυνας του CHP συνδέει ευθέως αυτές τις εξελίξεις με το κατοχικό καθεστώς στο βόρειο τμήμα του νησιού, υποστηρίζοντας ότι οι εναέριες απειλές μπορούν να πλήξουν «κρίσιμα σημεία» και υποδομές υπό τουρκικό έλεγχο. Από αυτή την οπτική, ζητά να ληφθούν άμεσα «προληπτικά μέτρα» για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απαίτηση για ενίσχυση αεράμυνας στα κατεχόμενα

Κεντρικό στοιχείο των προτάσεων Μπαγτζίογλου είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής ομπρέλας στην Κύπρο, με σαφή αναφορά στο ψευδοκράτος. Ζητά την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας και αύξηση της δυνατότητας έγκαιρης προειδοποίησης στο βόρειο τμήμα του νησιού, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Παράλληλα, προτείνει την ανάπτυξη τουρκικών φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από την Κύπρο, ώστε, όπως λέει, να εφαρμοστούν «προωθημένα προληπτικά μέτρα» απέναντι σε κάθε απειλή που μπορεί να εκδηλωθεί από την τρέχουσα περιφερειακή κρίση. Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για ανάγκη ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης αεράμυνας και δικτύου επιτήρησης που θα καλύπτει τόσο την τουρκική επικράτεια όσο και τις περιοχές όπου η Τουρκία έχει στρατιωτική παρουσία.

Φόβοι για μεταναστευτικές ροές και ασφάλεια θαλάσσιου εμπορίου

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, ο Μπαγτζίογλου προειδοποιεί για νέες, πιθανές μεταναστευτικές ροές ως αποτέλεσμα της αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή. Καλεί την κυβέρνηση Ερντογάν να ενισχύσει τις δομές φύλαξης συνόρων, τα κέντρα υποδοχής και τους μηχανισμούς ταχείας αντίδρασης, προκειμένου, όπως σημειώνει, η Τουρκία να μην βρεθεί απροετοίμαστη σε ένα νέο κύμα παράτυπης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στην Ανατολική Μεσόγειο και στα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου και εμπορευμάτων. Ζητά στενή παρακολούθηση της κατάστασης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οδηγίες προς τα τουρκικά ή συνδεδεμένα με την Τουρκία πλοία, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από πιθανές επιθέσεις ή παρεμβολές στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Έμφαση και στον κυβερνοπόλεμο

Ο τομεάρχης Άμυνας του CHP δεν περιορίζεται στο κλασικό πεδίο επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνει τις προειδοποιήσεις του και στον κυβερνοχώρο. Επισημαίνει την ανάγκη θωράκισης κρίσιμων δικτύων, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας, από κυβερνοεπιθέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο κρατικών όσο και μη κρατικών δρώντων που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ένταση.

Κατά τον Μπαγτζίογλου, η Τουρκία οφείλει να λάβει «ολοκληρωμένα μέτρα άμυνας» σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και κυβερνοχώρο, με στόχο τη διασφάλιση των στρατηγικών της συμφερόντων από την Κύπρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Με αφορμή την κρίση Ιράν–Ισραήλ–ΗΠΑ, οι κεμαλιστές του CHP ουσιαστικά καλούν τον Ερντογάν να αναβαθμίσει την τουρκική στρατιωτική εμπλοκή στα κατεχόμενα, μετατρέποντας την Κύπρο σε βασικό κρίκο της τουρκικής αμυντικής αρχιτεκτονικής στην περιοχή.