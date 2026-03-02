Ο εξόριστος «πρίγκιπας διάδοχος» του Ιράν κάλεσε τους ηγέτες της Ευρώπης να στηρίξουν τη στρατιωτική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και τις προσπάθειες αντικατάστασης της θρησκευτικής δικτατορίας με δημοκρατία. Ο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας —ο τελευταίος Σάχης— ανατράπηκε στην επανάσταση του 1979, δήλωσε ότι το καθεστώς των Αγιατολάχ «καταρρέει» μετά από δύο ημέρες βομβαρδισμών από τις ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και τους κορυφαίους διοικητές του.



Ωστόσο, η αρχική ευρωπαϊκή αντίδραση στις επιθέσεις ήταν διχασμένη, επιφυλακτική και συγκρατημένη ως προς την υποστήριξη των αεροπορικών επιδρομών. Σε δηλώσεις του στο Politico, ο Παχλαβί χαιρέτισε τις πρόσφατες κινήσεις της ΕΕ να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ζήτησε πιο ενεργή υποστήριξη στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επίθεση κατά του καθεστώτος.

«Η στρατιωτική επιχείρηση είναι μια ανθρωπιστική αποστολή διάσωσης και θα σώσει πολλές ζωές», δήλωσε ο Παχλαβί. «Η απόφαση της Ευρώπης να θέσει εκτός νόμου το IRGC είναι ευπρόσδεκτη, αλλά τώρα πρέπει να προχωρήσει παραπάνω και να στηρίξει το μεταβατικό μας σχέδιο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η Ευρώπη παρέμεινε για πολύ καιρό αμέτοχη. Αυτή είναι η στιγμή της απόφασης. Σταθείτε στο πλευρό του ιρανικού λαού».



Οι δηλώσεις του έγιναν αφού οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζήτησαν αρχικά αυτοσυγκράτηση, εκφράζοντας ανησυχίες για τους κινδύνους εξάπλωσης του πολέμου στην περιοχή και αμφισβητώντας τη νομιμότητα της δράσης βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κλιμάκωση της σύγκρουσης «επικίνδυνη». Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.



Υπήρξαν ενδείξεις ότι οι κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις άλλαζαν τη στάση τους την Κυριακή, υποστηρίζοντας μια περιορισμένη εμπλοκή στη σύγκρουση ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές για ιρανικά αντίποινα. Το βράδυ της Κυριακής, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακαλέσει την προηγούμενη θέση του και θα επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές του βάσεις για επιχειρήσεις, ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι είναι έτοιμοι να επιτρέψουν αμυντικές ενέργειες για την καταστροφή ιρανικών θέσεων πυραύλων, εάν χρειαστεί, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς.



Σε μια νέα δήλωση την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι υποστηρίζει την αλλαγή καθεστώτος. Ο Παχλαβί ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την «ηγεσία» τους στη δήλωσή του. «Αλλά η τελική νίκη θα πρέπει να σφυρηλατηθεί από τον ιρανικό λαό στο έδαφος», είπε. «Έχω ένα σχέδιο για μια σταθερή μετάβαση στη δημοκρατία. Ολοκληρώνουμε τις προετοιμασίες μας για τη μεταβατική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στη σταθερότητα και την ειρήνη».



Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που προκύπτουν από τις επιθέσεις του Τραμπ στο Ιράν είναι ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τους Αγιατολάχ, δεδομένου ότι η αντιπολίτευση προς το καθεστώς είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη. Ο Παχλαβί προβάλλει τον εαυτό του ως τον ηγέτη που μπορεί να κατευθύνει μια μεταβατική διοίκηση και να λειτουργήσει ως γέφυρα προς τη δημοκρατία, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τον Λευκό Οίκο τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει χαράξει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και έχει υποσχεθεί στο παρελθόν να αποσυρθεί μόλις τεθεί σε ισχύ ένα νέο σύνταγμα.



Ωστόσο, δεν είναι όλοι στην ιρανική αντιπολίτευση υποστηρικτές του, και η μοναρχία των Παχλαβί παραμένει ένα διχαστικό κεφάλαιο στην ιστορία του Ιράν, με το δικό της ιστορικό αστυνομικής βίας στο παρελθόν. Ορισμένοι επικριτές του Παχλαβί έχουν επίσης κατηγορήσει τους υποστηρικτές του για υβριστική και απειλητική συμπεριφορά απέναντι σε όσους έχουν διαφορετικές απόψεις.



Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εκείνοι που δεν θα χαιρέτιζαν την επιστροφή της μοναρχίας, παραδέχονται ότι ο Παχλαβί είναι μια από τις λίγες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης με πανεθνική αναγνωρισιμότητα. Φάνηκε ικανός να πείσει εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που σάρωσαν τη χώρα νωρίτερα φέτος, προτού το καθεστώς σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους κατά την καταστολή τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.