Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, μιλώντας στις επιτροπές Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων του ιταλικού κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στην διήμερη παραμονή του στο Ντουμπάι, μετά την έναρξη της ισραηλοαμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

“Ήμουν στο Ντουμπάι διότι είχα αποφασίσει -ίσως με λάνθασμένη εκτίμηση- να πάρω κάποιες ημέρες άδειας, συνδυάζοντάς τες με θεσμικές υποχρεώσεις”, δήλωσε ο Κροζέτο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

“Το έκανα γνωστό εγώ και ήταν επιλογή μου να παραμείνω εκεί. Το έπραξα -μπορεί και να έκανα λάθος ως υπουργός- επειδή βρίσκονταν εκεί τα παιδιά μου. Αφού τα συνόδευσα στην πόλη Μασκάτ του Ομάν, επέστρεψα στην Ιταλία. Δεν πήρα μαζί μου τα παιδιά μου, διότι δεν θα ήταν θεσμικά ορθό. Θα επιστρέψουν, όπως όλοι οι άλλοι Ιταλοί πολίτες, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις συνθήκες”, πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Πριν από λίγο, τέλος, έγινε γνωστό ότι επιστρέφουν στην Ρώμη με πτήση τσάρτερ από την Μασκάτ, 127 Ιταλοί πολίτες οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να αναχωρήσουν από το Ομάν και το Ντουμπάι.