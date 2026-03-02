Μετά το σχετικά άνετο πέρασμα από τις Σέρρες, ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό είναι σχεδόν υποχρεωτικό να πάρει την νίκη σε ντέρμπι. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες και ισάριθμες φετινές ήττες, εντός και εκτός , σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κόντρα στο δικέφαλο του βορρά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει… επιλογή. Βέβαια, δεν θα είναι εύκολο, διότι και οι Πειραιώτες την τρέχουσα σεζόν σε ντέρμπι μόνο την ΑΕΚ έχουν νικήσει!

Τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός για να σηκώσει και φέτος το πρωτάθλημα μέσω των πλέι οφ, ο νέος παίκτης που «έβγαλε» ο Ραζβάν Λουτσέσκου και τα… πειράματα που τελείωσαν στον Παναθηναϊκό. Διαβάστε στο Sportdog.gr