Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τεχεράνης, ειδικά για όσους βρίσκονται κοντά στην έδρα του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ιράν IRIB.

Λίγη ώρα αργότερα έκρηξη συντάραξε την πρωτεύουσα του Ιράν.

Οι εκρήξεις αυξήθηκαν και λίγη ώρα αργότερα βγήκε και η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός εκδίδει «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς στην περιοχή Evin της Τεχεράνης, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιθέσεων.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στην περιοχή Evin της Τεχεράνης, κοντά στην αρχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, σύμφωνα με την περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος (ε.α.) Καμάλ Πενχάσι.

«Ο IDF, όπως ενήργησε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Τεχεράνης για να χτυπήσει τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, θα επιχειρήσει στην περιοχή αυτή τις επόμενες ώρες», αναφέρει.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητούμε να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη», προσθέτει.