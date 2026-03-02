Με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις της αμερικανικής πλευράς, η τρέχουσα επιχείρηση δεν παρουσιάζεται μόνο ως «υποβάθμιση ικανοτήτων» (π.χ. βαλλιστικοί πύραυλοι), αλλά ως προσπάθεια να πληγεί ο ίδιος ο πυρήνας του ιρανικού συστήματος εξουσίας. Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει κείμενο που μιλά για επιχείρηση με στόχο να «συντρίψει το ιρανικό καθεστώς» και να τερματίσει την πυρηνική απειλή. Παράλληλα, η CENTCOM επιβεβαιώνει πλήγματα «βαθιά στο Ιράν» με βομβαρδιστικά B-1, με δηλωμένο σκοπό την υποβάθμιση των ιρανικών βαλλιστικών δυνατοτήτων.

Στο πεδίο των αντιποίνων, οι ιρανικές/φιλοϊρανικές ενέργειες «απλώνουν» τον κίνδυνο σε ευρύτερη γεωγραφία: για παράδειγμα το πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο (βρετανική κυρίαρχη βάση), με εκτιμήσεις ότι πρόκειται για τύπο Shahed και πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ. Αυτό αυξάνει το πολιτικό και συμμαχικό «βάθος» της κρίσης: όταν πλήττονται ή απειλούνται συμμαχικές υποδομές, ανεβαίνει το κόστος αποκλιμάκωσης χωρίς ορατό αποτέλεσμα.

Στην πράξη, η σύγκρουση μετακινείται από το δίπολο ΗΠΑ–Ιράν σε ένα περιφερειακό σύστημα αλληλεξαρτήσεων, όπου κόμβοι ναυτιλίας, βάσεις, αεράμυνες και πολιτικές αντοχές συμμάχων εμπλέκονται αλυσιδωτά. Σε αυτό το περιβάλλον, η «αλλαγή καθεστώτος» λειτουργεί ως υπόσχεση «τερματισμού της απειλής», ενώ για την Τεχεράνη λειτουργεί ως κίνητρο για ασύμμετρη κλιμάκωση μέσω αντιπροσώπων, κυβερνοενεργειών και πίεσης σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, η κλιμάκωση έχει άμεση οικονομική αντανάκλαση: αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου στη ναυτιλία, ανεβάζει το κόστος ασφάλισης φορτίων και δεξαμενόπλοιων και βαραίνει τις προσδοκίες για την ενέργεια. Αυτός ο μηχανισμός βοηθά να γίνει κατανοητό γιατί η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει πλέον ένα αποτέλεσμα που παρουσιάζεται ως «τελικό»: κάθε εβδομάδα παρατεταμένης έντασης δεν παράγει μόνο στρατιωτική φθορά, παράγει και μακροοικονομική φθορά που επιστρέφει στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Γιατί η αλλαγή καθεστώτος ωφελεί τις ΗΠΑ

Μια κυβέρνηση στην Τεχεράνη πιο φιλική προς τις ΗΠΑ αποδίδει, στη λογική της Ουάσιγκτον, τέσσερα μεγάλα οφέλη.

Πρώτον, στρατηγική αποσυμπίεση στη Μέση Ανατολή . Αν το Ιράν περιορίζει την υποστήριξη προς ένοπλα δίκτυα/συμμάχους του, μειώνεται η πίεση σε Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράκ και στα κράτη του Κόλπου και περιορίζεται η ανάγκη για διαρκή αμερικανική στρατιωτική επιφυλακή.

. Αν το Ιράν περιορίζει την υποστήριξη προς ένοπλα δίκτυα/συμμάχους του, μειώνεται η πίεση σε Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράκ και στα κράτη του Κόλπου και περιορίζεται η ανάγκη για διαρκή αμερικανική στρατιωτική επιφυλακή. Δεύτερον, μη διάδοση πυρηνικών και πυραυλική απειλή. Ένα νέο καθεστώς αποδέχεται αυστηρότερες επιθεωρήσεις/περιορισμούς και «παγώνει» ή αναδιαμορφώνει το πυραυλικό πρόγραμμα. Στο σημερινό πλαίσιο, η αμερικανική στρατηγική διακηρύσσει ως στόχο την καταστροφή ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων και την αποτροπή πυρηνικού όπλου.

Ένα νέο καθεστώς αποδέχεται αυστηρότερες επιθεωρήσεις/περιορισμούς και «παγώνει» ή αναδιαμορφώνει το πυραυλικό πρόγραμμα. Στο σημερινό πλαίσιο, η αμερικανική στρατηγική διακηρύσσει ως στόχο την καταστροφή ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων και την αποτροπή πυρηνικού όπλου. Τρίτον, ενέργεια και παγκόσμιες τιμές. Ένα Ιράν που επιστρέφει σε κανονικοποιημένες σχέσεις αυξάνει τις εξαγωγές του και μειώνει το γεωπολιτικό premium στις τιμές πετρελαίου, ασφάλισης και ναυτιλίας, κάτι που επηρεάζει πληθωρισμό και πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ένα Ιράν που επιστρέφει σε κανονικοποιημένες σχέσεις αυξάνει τις εξαγωγές του και μειώνει το γεωπολιτικό premium στις τιμές πετρελαίου, ασφάλισης και ναυτιλίας, κάτι που επηρεάζει πληθωρισμό και πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Τέταρτον, ανταγωνισμός με Κίνα και Ρωσία. Αν το Ιράν μετακινηθεί προς τη Δύση, αποδυναμώνεται ένας κρίσιμος πυλώνας του αντιδυτικού άξονα και περιορίζονται τα περιθώρια Μόσχας και Πεκίνου να αξιοποιούν την Τεχεράνη ως εργαλείο αποσταθεροποίησης, ανταλλαγών όπλων ή παρακάμψεων κυρώσεων.

Υπάρχει και ένα πέμπτο όφελος, λιγότερο ορατό αλλά πολιτικά καθοριστικό: η αναδιάταξη της περιφερειακής «αρχιτεκτονικής φόβου». Ένα Ιράν που παύει να λειτουργεί ως μόνιμος παράγοντας αβεβαιότητας μειώνει την ανάγκη των εταίρων των ΗΠΑ να κρατούν διπλές εξαρτήσεις και αμφίσημες ισορροπίες, άρα αυξάνει την προβλεψιμότητα συμμαχιών και επιλογών.

Γιατί ο Τραμπ το επιδιώκει τώρα

Με τα δεδομένα της δημόσιας αμερικανικής ρητορικής, η επιλογή «καθεστωτικής» έκβασης διαβάζεται ως μίξη γεωπολιτικής λογικής και πολιτικής υπογραφής.

Στόχος αποφασιστικής έκβασης. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει τις «ημιτελείς» επιχειρήσεις ως μηχανισμό ανακύκλωσης της απειλής (πυρηνικό/πύραυλοι/proxies) και επενδύει στην ιδέα ότι το πρόβλημα κλείνει στη ρίζα του μόνο αν αποδυναμωθεί ο μηχανισμός που το παράγει.

Αποκατάσταση αποτροπής. Η χρήση βαρέων μέσων και πλήγματος «σε βάθος» λειτουργεί ως μήνυμα ότι το κόστος για την Τεχεράνη δεν παραμένει διαχειρίσιμο. Σε αυτό το σχήμα, η αλλαγή καθεστώτος προβάλλεται ως η τελική μορφή αποτροπής και όχι ως απλή τιμωρία.

Πολιτικό κεφάλαιο στο εσωτερικό. Καθώς η διοίκηση προετοιμάζει το κοινό για επιχειρήσεις που διαρκούν και για κόστος, χρειάζεται αφήγημα υψηλού σκοπού και καθαρών στόχων. Μια «μεγάλη νίκη» ως υπόσχεση είναι ευκολότερα επικοινωνήσιμη από μια παρατεταμένη φθορά χωρίς σαφή ορίζοντα.

Συμμαχική και περιφερειακή πίεση. Όταν η κρίση επηρεάζει συμμάχους και υποδομές, οι σύμμαχοι ζητούν ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Η «αλλαγή καθεστώτος» παρουσιάζεται ως υπόσχεση μόνιμης λύσης που μειώνει μελλοντικά πλήγματα και εκβιασμούς.

Σε αυτούς τους λόγους προστίθεται η οικονομική-πολιτική λογική του «κόστους παράτασης». Η κρίση, όσο κρατά, περνά από τα επιτελεία στο κόστος ζωής: ενέργεια, μεταφορές, ασφάλιστρα, διακυμάνσεις στις αγορές και πληθωριστικές προσδοκίες. Η στρατηγική που υπόσχεται «τελικό αποτέλεσμα» επιχειρεί να περιορίσει και αυτό το μέτωπο.

Τέλος, υπάρχει η λογική της μεγάλης εικόνας: αν το Ιράν απομακρυνθεί από σταθερές αντιδυτικές ευθυγραμμίσεις, η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως ευρύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη και όχι ως περιφερειακή νίκη, κάτι που ενισχύει την πολιτική «κληρονομιά» μιας προεδρίας.

Τι οικονομικό κέρδος προσδοκούν οι ΗΠΑ

Αν το Ιράν καταστεί πιο συνεργάσιμο κράτος, οι ΗΠΑ προσδοκούν μείωση ενεργειακής μεταβλητότητας, άρα χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και σταδιακή μείωση της ανάγκης για ακριβή στρατιωτική παρουσία σε βάθος χρόνου, εφόσον μειωθεί η απειλή προς βάσεις και ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, ανοίγει η προοπτική νέων αγορών για δυτικές εταιρείες σε ενέργεια, υποδομές, αερομεταφορές και τεχνολογία.

Το μεγάλο, άμεσο «κέρδος» δεν είναι απαραίτητα η ίδια η αύξηση ιρανικών εξαγωγών, αλλά η μείωση του ρίσκου: χαμηλότερα ασφάλιστρα πολέμου στη ναυτιλία, λιγότερες αναταράξεις σε διαδρομές, μικρότερη πιθανότητα αιφνιδιαστικών σοκ προσφοράς. Αυτό το σκέλος είναι το πιο πολιτικά αξιοποιήσιμο, επειδή αποτυπώνεται στον πληθωρισμό και στις προσδοκίες.

Στο ενεργειακό, μια μεταβολή στάσης του Ιράν επηρεάζει και τη δυναμική του ΟΠΕΚ+: περισσότερες ποσότητες ή/και μικρότερο ρίσκο διακοπών αυξάνουν την «άνεση προσφοράς» και μειώνουν την ευαισθησία των τιμών σε επεισόδια. Δεν εγγυάται χαμηλές τιμές, μειώνει όμως τη μεταβλητότητα, που πολιτικά είναι εξίσου κρίσιμη.

Ποιοι κλάδοι κερδίζουν και ποιοι πιέζονται

Σε σενάριο σταθεροποίησης, ωφελούνται κλάδοι που ευνοούνται από χαμηλότερη μεταβλητότητα και κόστος ενέργειας, όπως μεταφορές, βιομηχανία και κατανάλωση, ενώ δημιουργούνται προοπτικές για επενδυτική δραστηριότητα σε υποδομές και τεχνολογία. Σε σενάριο παρατεταμένης κλιμάκωσης, ενισχύονται κυρίως οι δαπάνες ασφάλειας: αντιπυραυλική άμυνα, επιτήρηση, κυβερνοασφάλεια, προστασία κρίσιμων υποδομών και υπηρεσίες ασφαλείας μεταφορών. Η διαφορά είναι ότι το δεύτερο σενάριο τροφοδοτεί οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά επιβαρύνει το συνολικό κόστος της οικονομίας μέσω αβεβαιότητας και κινδύνου.

Ποιοι κίνδυνοι μπορούν να ανατρέψουν τα παραπάνω

Η αλλαγή καθεστώτος δεν εγγυάται φιλοαμερικανικό αποτέλεσμα. Μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικό κατακερματισμό ή σε σκληρότερη αντιδυτική αναδίπλωση.

Όσο η σύγκρουση απλώνεται σε βάσεις και κόμβους, μεγαλώνει η πιθανότητα ατυχημάτων, λάθους εκτίμησης και πολιτικής παγίδευσης σε μεγαλύτερο πόλεμο, ειδικά όταν δρουν proxies και η απόδοση ευθύνης είναι αμφισβητήσιμη.

Το «regime change» είναι βαρύ δόγμα και δεν παράγει αυτόματα συμμαχική ενότητα. Κάποιοι σύμμαχοι στηρίζουν, άλλοι αποστασιοποιούνται, και αυτό επηρεάζει την αντοχή της στρατηγικής.

Προστίθεται ο κίνδυνος «παράτασης μέσω αντιστάθμισης» από τρίτους: ακόμη και χωρίς άμεση εμπλοκή, Ρωσία και Κίνα μπορούν να ανεβάσουν το κόστος της αμερικανικής στρατηγικής μέσω οικονομικών διόδων, τεχνολογικής υποστήριξης, διπλωματικής κάλυψης ή ενίσχυσης δικτύων που παρατείνουν την κρίση.

Τέλος, υπάρχει το ρίσκο η αστάθεια να κοστίσει περισσότερο από την απειλή: ακόμη κι αν το καθεστώς αποδυναμωθεί, το κενό εξουσίας μπορεί να παράγει μεγαλύτερη διάχυση οπλισμού, περισσότερους αυτόνομους δρώντες και υψηλότερη αβεβαιότητα για ενέργεια και ναυτιλία. Αν συμβεί αυτό, το οικονομικό επιχείρημα της σταθεροποίησης αντιστρέφεται και η πολιτική απόδοση γίνεται αρνητική.

Τι σημαίνει αυτό συνολικά

Η αμερικανική στρατηγική, όπως παρουσιάζεται δημόσια, επιδιώκει να μετατρέψει μια κρίση αποτροπής σε κρίση «έκβασης». Το σκεπτικό είναι ότι η υποβάθμιση δυνατοτήτων χωρίς αλλαγή συμπεριφοράς ή δομής ισχύος οδηγεί σε κύκλους αντιποίνων, άρα σε επαναλαμβανόμενο κόστος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στο πολιτικό επίπεδο, αυτό δένει με την ανάγκη να παραχθεί ένα αποτέλεσμα που να δείχνει ορατή μετατόπιση ισχύος, όχι απλώς διαχείριση.

Ωστόσο, η ίδια η επιλογή αυξάνει τον βαθμό αβεβαιότητας, επειδή η «επόμενη μέρα» στο Ιράν δεν μπορεί να ελεγχθεί με στρατιωτικά μέσα. Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας του ρίσκου: όσο πιο φιλόδοξος γίνεται ο στόχος, τόσο περισσότερο η επιτυχία εξαρτάται από δυναμικές μετάβασης, κοινωνικής συνοχής και περιφερειακών αντιδράσεων, δηλαδή από παράγοντες που δεν υπακούουν σε χρονοδιαγράμματα επιχειρήσεων.

Η τελική εξίσωση για την Ουάσιγκτον και τον Τραμπ είναι ξεκάθαρη: επιδιώκουν υψηλό στρατηγικό κέρδος, με αντάλλαγμα υψηλότερο πολιτικό και οικονομικό ρίσκο αν η μετάβαση εκτραπεί. Αυτός είναι ο λόγος που η στρατηγική «αλλαγής καθεστώτος» δεν είναι απλώς μια στρατιωτική επιλογή. Είναι στοίχημα συνολικής αναδιάταξης, με πιθανή απόδοση μεγάλης κλίμακας, αλλά και κόστος που μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα αν το σύστημα της κρίσης αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από τον σχεδιασμό.