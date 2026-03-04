Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο και, όπως αναφέρει το ERTNews, οι ακυρώσεις πτήσεων αναμένεται να φτάσουν τις 37 το επόμενο 24ωρο.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιράκ

Ιράν

Ισραήλ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Συρία

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Ακυρωμένες εμφανίζονται και πτήσεις προς το Ντουμπάι, ενώ ματαιώθηκαν και δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες.

Σημειώνεται πως οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο, ενώ για πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο.