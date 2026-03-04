Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο γιος του Χαμενεΐ έχει το προβάδισμα στη μάχη για την ηγεσία του Ιράν

Ο γιος του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται να προηγείται για να διαδεχθεί τον πατέρα του ως ο επόμενος επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της NYT, το οποίο αναφέρει ότι οι ανώτεροι κληρικοί που έχουν αναλάβει να επιλέξουν τον επόμενο ανώτατο ηγέτη ενδέχεται να ανακοινώσουν την απόφασή τους ακόμη και σήμερα.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι κληρικοί πραγματοποίησαν δύο εικονικές συνεδριάσεις για το θέμα την Τρίτη, ενώ αναφέρει και ιρανικό δημοσίευμα που σημειώνει ότι ένα κτίριο στην Κομ ήταν άδειο όταν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το έπληξαν σε αεροπορικό χτύπημα που στόχευε τη Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα που είναι επισήμως υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη