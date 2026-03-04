Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή αποτελεί τον βασικό παράγοντα από τον οποίο θα εξαρτηθεί η ύπαρξη και το εύρος των επιπτώσεων της ανάφλεξης στην ελληνική οικονομία.

Επί του παρόντος πάντως δεν τίθεται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού καθώς δεν θίγονται οι βασικές πηγές προμήθειας της Ελλάδας, το παραγωγικό δυναμικό (ΑΠΕ και θερμικές μονάδες) βρίσκονται σε πλήρη διαθεσιμότητα ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών είναι χαμηλή. Μέσο-μακροπρόθεσμα ενδέχεται να ανακύψει ζήτημα κόστους του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, αν ο πόλεμος διαρκέσει και οι χώρες που προμηθεύονται σήμερα φυσικό αέριο από το Κατάρ, στραφούν σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και κυρίως στις ΗΠΑ από τις οποίες προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο και η χώρα μας.

Αυτά προκύπτουν, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα θετικά στοιχεία που επισημάνθηκαν χθες είναι ότι η παραγωγή των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως και τα υδροηλεκτρικά των οποίων οι ταμιευτήρες είναι γεμάτοι.

Διαθέσιμες είναι επίσης και οι λιγνιτικές μονάδες που παραμένουν σε λειτουργία για τις οποίες έχει τεθεί ζήτημα παράτασης της συμμετοχής τους στην αγορά μέχρι το φθινόπωρο. Αντίθετα, δεν βοηθά η έλλειψη δυνατότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται τέλος ότι έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές και σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας.