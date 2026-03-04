Την τελεσίδικη ενοχή των στελεχών της Χρυσής Αυγής αποφάσισε σήμερα το Εφετείο, με τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής να κάνουν λόγο για μια ιστορική ημέρα για τη Δικαιοσύνη και το αντιφασιστικό κίνημα.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με διαδηλωτές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα στο άκουσμα της ενοχής των κατηγορουμένων. Η ηγετική ομάδα και προβεβλημένα στελέχη, όπως οι Μιχαλολιάκος, Παππάς, Κασιδιάρης, Λαγός, Παναγιώταρος, Γερμενής, Ματθαιόπουλος, κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, και για διεύθυνση της οργάνωσης.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, ο δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, Κώστας Παπαδάκης, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε και σήμερα τον τόπο μας και ο τόπος μας δε χωράει ούτε τους φασίστες ούτε τη φασιστική βία. Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα και η δικαστική εξουσία απέδωσε δικαιοσύνη. Η ποινική αποδοκιμασία των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης είναι πλέον τελεσίδικη και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι ποινές».

Ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα που διήρκεσε έντεκα χρόνια, σημειώνοντας πως «και μόνο το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζεται ξανά ως εγκληματική οργάνωση είναι μια μεγάλη και ιστορική νίκη». Παράλληλα, συνέδεσε τη σημερινή απόφαση με τις ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας «για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα των ναυαγίων της Πύλου και της Χίου, για δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για όλα τα κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τη βία και τα ρατσιστικά εγκλήματα». Κατέληξε με ένα κάλεσμα σε επαγρύπνηση ενάντια στις πολιτικές της ταξικής εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης που «ενθαρρύνουν το φασισμό και την ακροδεξιά και οπλίζουν τα χέρια των νέων ταγμάτων εφόδου. Ο αγώνας συνεχίζεται».