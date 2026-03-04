Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη, το απόγευμα της Τρίτης (3/3) στη Λαμία, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Thermopylae Forum, ανοίγοντας τον δρόμο για κοινές δράσεις με στόχο την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή των Θερμοπυλών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Thermopylae Forum να συναντώνται με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό και τον αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με σκοπό την αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής δυναμικής της περιοχής.

Από το Δ.Σ. του Thermopylae Forum στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο αντιπρόεδρος Σωτήρης Μπρέγιαννος, ο Γραμματέας Χρήστος Σταμάτης, το μέλος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Γιαννέλος και η έφορος Χριστιάννα Αρβανιτάκη.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός καλωσόρισε την πρωτοβουλία του Thermopylae Forum, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των Θερμοπυλών για το μέλλον της περιοχής.

«Οι Θερμοπύλες δεν είναι μόνο ένα ιστορικό τοπόσημο, αλλά μια εμβληματική προοπτική για το μέλλον της Λαμίας, της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του Thermopylae Forum, ο πρόεδρος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια αποτελεί έναν στρατηγικό εταίρο για τις δράσεις που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα.

«Μαζί μπορούμε να αναδείξουμε τις Θερμοπύλες και να τις φτάσουμε εκεί που πραγματικά τους αξίζει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το μνημόνιο συνεργασίας δημιουργεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα συνδέουν την ιστορική κληρονομιά των Θερμοπυλών με την εξωστρέφεια, τον πολιτισμό και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Κοινή πεποίθηση και των δύο πλευρών είναι ότι ο πολιτισμός δεν είναι θεωρία, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι στρατηγικός πόρος. Η ταυτότητα ενός τόπου μπορεί να γίνει μοχλός επένδυσης, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.