Με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών παράλληλα αναμένεται να έχει εκτενείς αναφορές για τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στρατηγική της χώρας μας. Χθες, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια σχετικές παρεμβάσεις έκαναν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου εκτός των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων θα τοποθετηθούν 69 βουλευτές, ενώ συνολικά έχουν εγγραφεί 77 βουλευτές.

Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα.