Μια λαμπερή θεατρική συνάντηση, με άρωμα μυστηρίου, πραγματοποίησαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Πειραιώς 131, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης παράστασης των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα “Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!”.

Στη σκηνή ξεδιπλώνεται ένα καλοδουλεμένο μυστήριο με τους Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Δημήτρη Γκουτζαμάνη, Μανώλη Κλωνάρη, Άννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Γιάννη Σίντο, Δανάη Τάγαρη και Μαρία Φιλίππου. Μια καλοκαιρινή συνάντηση φίλων, μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και στη συνέχεια δύο πτώματα διαλύουν την ανέμελη ατμόσφαιρα.

Η πιο ανατρεπτική πράξη, όμως, παίχθηκε στο φουαγιέ του θεάτρου, με την Allwyn, χορηγό των Αθηναϊκών Θεάτρων, να δίνει μια ξεχωριστή πινελιά, συνδυάζοντας σασπένς, λάμψη και… αποκαλύψεις.

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης και οι διάσημοι προσκεκλημένοι από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο που βρέθηκαν στο πάρτι, στο φουαγιέ του θεάτρου, κλήθηκαν να απαντήσουν σε απολαυστικά… ένοχες ερωτήσεις.

Ποιον φίλο τους θα επέλεγαν για συνεργό σε ένα “τέλειο έγκλημα”; Ποια είναι η ένοχη απόλαυσή τους;

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί με όλες τις αποκαλύψεις:

