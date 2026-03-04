Ισχυρή ανάκαμψη παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.116,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,32 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,91%), της Optima Bank (+3,75%), της Alpha Bank (+3,02%), της Elvalhalcor (+2,85%) και της Εθνικής (+2,49%).

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).