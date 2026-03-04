Είκοσι καμήλες αποκλείστηκαν από το φεστιβάλ ομορφιάς καμηλών του Ομάν τον Φεβρουάριο του 2026, αφού οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι τα ζώα είχαν υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις. Το σκάνδαλο αυτό πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στα social media, φέρνοντας στο φως την κλιμακούμενη χρήση παράνομων πρακτικών με σκοπό την αλλοίωση των χαρακτηριστικών των ζώων σε αυτούς τους ιστορικούς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η ομορφιά της καμήλας πρέπει να είναι απολύτως φυσική. Έτσι, οι επιθεωρητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων υπερήχων και ακτινογραφιών, για να εντοπίσουν αισθητικές επεμβάσεις που είχαν σκοπό να εξαπατήσουν τους κριτές.

Οι επεμβάσεις περιελάμβαναν:

Ενέσεις Botox για τη λείανση των χαρακτηριστικών του προσώπου.

για τη λείανση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Fillers (δερματικά εμφυτεύματα) για το μεγάλωμα των χειλιών και της μύτης.

(δερματικά εμφυτεύματα) για το μεγάλωμα των χειλιών και της μύτης. Χρήση ελαστικών ταινιών για τον περιορισμό της ροής του αίματος, ώστε να διογκωθούν τεχνητά ορισμένα μέρη του σώματος.

Η είδηση πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο με πολλούς χρήστες να παρομοιάζουν τις καμήλες με τις αδελφές Καρντάσιαν, λόγω των υπερβολικών αισθητικών επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν τα ζώα.

Ανάλογα σκάνδαλα έχουν ξεσπάσει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα timesofindia και στη Σαουδική Αραβία, όπου σε μεγάλα φεστιβάλ το 2018 και το 2021 σημειώθηκαν μαζικοί αποκλεισμοί καμηλών για παρόμοιες αισθητικές επεμβάσεις. Καθώς τα χρηματικά έπαθλα σε ορισμένες από αυτές τις εκδηλώσεις φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ο ανταγωνισμός έχει γίνει εξαιρετικά σκληρός.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε κάθε προσπάθεια απάτης», δήλωσαν οι υπεύθυνοι, προειδοποιώντας ότι οι ποινές θα είναι αυστηρές και θα περιλαμβάνουν βαριά πρόστιμα και αποκλεισμό των ιδιοκτητών από μελλοντικές διοργανώσεις.

Εκτός από το ηθικό ζήτημα, οι κτηνίατροι προειδοποιούν ότι αυτές οι επεμβάσεις προκαλούν σοβαρό πόνο και μόνιμες βλάβες στα ζώα, αποτελώντας σαφή παραβίαση των κανόνων ευημερίας τους.