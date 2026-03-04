Την ώρα που η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο σενάρια τρόμου για τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές στην Εσθονία και τη Σλοβακία. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά περιμένουν νέα άνοδο των τιμών, ενώ το 65% δηλώνει ότι με δυσκολία βγάζει το μήνα.
Αναλυτικά, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τον Φεβρουάριο του 2026 δείχνει τα εξής:
- Μικρή εξασθένιση των αρνητικών εκτιμήσεων των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους τελευταίους 12 μήνες. Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες περιορίστηκαν ήπια στις -47,7 (από -49,0 τον Ιανουάριο) μονάδες. Το 65% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.
- Οριακά πιο απαισιόδοξες οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκαν οριακά τον Φεβρουάριο στις –46,6 (από -46,4 τον Ιανουάριο). Το 62% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% προβλέπει μικρή βελτίωση.
- Ήπια βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12μηνο υποχώρησε ήπια τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις -54,0 (από –55,4) μονάδες. Το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 21% (από 19%) το οποίο αναμένει σταθερότητα.
- Ήπια ενίσχυση στην πρόθεση για μείζονες αγορές. Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) βελτιώθηκε ελαφρά με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -48,5 (από -50,4) μονάδες. Το 58% (από 60%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% (από 4%) αναμένει το αντίθετο.
- Οριακή εξασθένιση της πρόθεσης για αποταμίευση. Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες εξασθένισε οριακά στις –68,9 μονάδες από -68,7 τον Ιανουάριο. Το 86% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 14% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.
- Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων για άνοδο των τιμών. Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές τους προσεχείς 12 μήνες κλιμακώθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο και διαμορφώθηκε στις +40,8 μονάδες, έναντι +38,6 μονάδων τον Ιανουάριο. Το 68% (από 65%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 10% (από 12%) αναμένει σταθερότητα.
- Διατήρηση του ποσοστού που «μόλις τα βγάζει πέρα». Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65%, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 8% ενισχύθηκε οριακά το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 7% τον προηγούμενο μήνα.
- Εξασθένιση του ποσοστού των νοικοκυριών που είναι αβέβαια για τη μελλοντική οικονομική κατάστασή τους. Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 60,0% έκρινε τον Φεβρουάριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, χαμηλότερα από το 62,7% τον προηγούμενο μήνα.