Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού εξαιτίας τραυμάτων που προκλήθηκαν από θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων».

«Ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν έπεσαν θραύσματα σε κατοικημένη περιοχή της επαρχίας της πρωτεύουσας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου, δρ Αμπντουλάχ Αλ-Σουντ. «Και κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης».

Τουλάχιστον ακόμη τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κουβέιτ από την έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις και το Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Kuwait News Agency, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι στόχοι καταστράφηκαν, ωστόσο θραύσματα από τα συντρίμμια τους κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή.