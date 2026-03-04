Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας «συνέλαβαν με επιτυχία δύο πυρήνες» που δρούσαν για λογαριασμό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Επτά από τους υπόπτους «είχαν αναλάβει αποστολές κατασκοπείας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ζωτικής σημασίας και στρατιωτικές υποδομές της χώρας», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Τρεις ακόμη, που επίσης κατηγορούνται για κατασκοπεία, «είχαν εκπαιδευτεί στη χρήση drones», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, οι ύποπτοι ομολόγησαν τη σύνδεσή τους με τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης και δήλωσαν ότι τους είχε ανατεθεί να εκτελέσουν αποστολές κατασκοπείας και δολιοφθοράς», αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.