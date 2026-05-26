Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα λένε σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι του και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με την ALS, τη σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο που είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα.

Η κηδεία του τελείται στο Μοναστηράκι Δράμας, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του αποδυτήρια, γήπεδα και μεγάλες στιγμές. Πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας δίνουν το παρών για να αποχαιρετήσουν έναν ποδοσφαιριστή που άφησε έντονο αποτύπωμα, όχι μόνο με την αγωνιστική του παρουσία, αλλά και με τον χαρακτήρα του.

Ο Σπύρος Βάλλας (τέρμα δεξιά) και ο Δημήτρης Σιόβας

Ο Παρασκευάς Άντζας αντιμετώπισε με δύναμη τη σπάνια ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τον τελευταίο χρόνο.

Ο Άντζας συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός και θεωρήθηκε ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της γενιάς του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε 26 αναμετρήσεις.

Η διαδρομή του στο ποδόσφαιρο είχε τίτλους, δυνατές στιγμές και αναγνώριση. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League, καταγράφοντας σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Νέρι Αλμπέρτο Καστίγιο και ο Γρηγόρης Γεωργάτος

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, αναφέροντας ότι τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα «με πάθος, δύναμη και αξιοπρέπεια». Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης και Αβραάμ Παπαδόπουλος

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παρασκευάς Άντζας υπήρξε ένας χαμηλών τόνων αθλητής, με συνέπεια, δύναμη και σεβασμό στο παιχνίδι. Σήμερα, στη Δράμα, οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρετούν για τελευταία φορά.