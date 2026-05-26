Σοκ έχει προκαλέσει στο Βέλγιο το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου 2026, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών, ενώ πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, σε σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον σταθμό της Μπούγκενχαουτ, περίπου 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές, στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μία συνοδός.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι δύο ανήλικοι μαθητές, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και μία 27χρονη συνοδός.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπερζέ, επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Infrabel, Φρεντερίκ Σακρέ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει και το προειδοποιητικό φανάρι ήταν κόκκινο τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Έχουμε πλάνα που δείχνουν καθαρά ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120 χιλιομέτρων την ώρα και επρόκειτο να επιβραδύνει καθώς πλησίαζε στον επόμενο σταθμό. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σχολικό λεωφορείο εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα μακριά, καταλήγοντας πάνω σε μεταλλικό πυλώνα ηλεκτροδότησης.

Ο υπουργός Μεταφορών του Βέλγιο, Ζαν-Λικ Κρικ, χαρακτήρισε το δυστύχημα «ανείπωτη τραγωδία», ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Τη θλίψη του εξέφρασε και ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν, ο οποίος με ανάρτησή του στο X ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας «συντετριμμένη» από την τραγωδία. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», έγραψε σε ανάρτησή της.

Το Βέλγιο διαθέτει ένα από τα πιο πυκνά σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη, με πολλές γραμμές να διασχίζουν κατοικημένες περιοχές και χωριά. Τα δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στη χώρα, αν και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μείωση των περιστατικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Infrabel, το 2025 είχαν χάσει τη ζωή τους πέντε άνθρωποι σε αντίστοιχα δυστυχήματα — ο χαμηλότερος αριθμός από το 2020.