Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου στο Βέλγιο, όταν ένα τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στην πόλη Μπούγκενχαουτ, έχοντας ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρά παιδιά και δύο ενήλικες που βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά επτά μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας συνοδός ενήλικας. Το σχολείο από το οποίο προέρχονταν οι μαθητές είναι ένα τοπικό σχολείο για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:15 το πρωί -τοπική ώρα- σε ισόπεδη διάβαση. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, οι μπάρες ασφαλείας ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το δημόσιο δίκτυο VRT μεταδίδει ότι περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σε συνέντευξη Τύπου από τις δημοτικές αρχές η οποία θα γίνει εντός της επόμενης ώρας.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, οι οποίοι εκκένωσαν τα βαγόνια με ασφάλεια, αν και ένας επιβάτης χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω σοβαρής κρίσης πανικού που υπέστη. Ο δήμαρχος της Μπούγκενχαουτ, Γκερτ Χέρμανς, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία», ενεργοπoιώντας το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπως μεταδίδει το RTL Today. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ των πόλεων Ντεντερμόντε και Λόντερζελ έχει διακοπεί, καθώς οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Με μεγάλη θλίψη έμαθα για το τραγικό ατύχημα στην Μπούγκενχαουτ, όπου ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους οικείους τους. Εύχομαι τα καλύτερα στους τραυματίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση επέμβασή τους στον τόπο του ατυχήματος».

«Μου ράγισε την καρδιά η είδηση για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο Μπουγκενχάουτ μεταξύ ενός τρένου και ενός σχολικού λεωφορείου. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους δικούς τους. Σήμερα, η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο X.

Το σημείο όπου έγινε το δυστύχημα: