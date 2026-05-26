Την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλώρινα, από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, θα εκτελούνται δύο ζεύγη απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και αντίστροφα, με ενδιάμεσες στάσεις.



Αναλυτικά, τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:



Από Θεσσαλονίκη προς Φλώρινα:



Αναλυτικά, τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής: Αμαξοστοιχία 731: αναχώρηση στις 10:40 – άφιξη στις 13:44 Αμαξοστοιχία 733: αναχώρηση στις 13:55 – άφιξη στις 17:01

Από Φλώρινα προς Θεσσαλονίκη:

Αμαξοστοιχία 730: αναχώρηση στις 06:45 – άφιξη στις 09:49

Αμαξοστοιχία 732: αναχώρηση στις 14:15 – άφιξη στις 17:21

Οι ενδιάμεσες στάσεις του σιδηροδρομικού δρομολογίου είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Σίνδος, ‘Αδενδρο, Πλατύ, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσσα, ‘Αρνισσα και Αμύνταιο.



Επισημαίνεται ότι, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 730 (Φλώρινα – Θεσσαλονίκη) στις 30 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο και ενδιάμεσες στάσεις σε: Αμύνταιο, ‘Αρνισσα, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Αλεξάνδρεια και Πλατύ. Από τις 31 Μαΐου 2026 το δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά με αμαξοστοιχία.



Παράλληλα, οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη (1735, 1736) θα λειτουργούν με νέα ώρα αναχώρησης και άφιξης, ως εξής:



Αμαξοστοιχία 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα): αναχώρηση στις 18:30 – άφιξη στις 20:12

Αμαξοστοιχία 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη): αναχώρηση στις 20:45 – άφιξη στις 22:27

Σημειώνεται ότι οι λεωφορειακές γραμμές που είχαν υποκαταστήσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Έδεσσα – Φλώρινα – Έδεσσα παύουν να λειτουργούν επίσης από τις 30 Μαΐου 2026.



Η επανέναρξη των δρομολογίων προς Φλώρινα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της βιώσιμης κινητικότητας, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.