Πλήγμα με drone από τον ισραηλινό στρατό σημειώθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν ένα νοσοκομείο και η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Πέντε μάρτυρες και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από πλήγμα με ισραηλινό drone που στοχοθέτησε ομάδα αμάχων στα ανατολικά του Αλ-Μαγκάζι», δήλωσε η Πολιτική Προστασία, ένας οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την διοίκηση της ισλαμιστικής κίνησης Χαμάς.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε σορούς ενώ ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές αυτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.