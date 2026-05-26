Η αποτυχία επίτευξης του τελευταίου μεγάλου στόχου της σεζόν δεν οδηγεί, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ριζικές ανακατατάξεις στη Γιουβέντους. Η διοίκηση του συλλόγου, με επικεφαλής τον Τζον Έλκαν, εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέχεια στο οργανωτικό και αγωνιστικό πλάνο, αποφεύγοντας ένα ακόμη δαπανηρό restart τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο Νταμιέν Κομολί και τον προπονητή Λουτσιάνο Σπαλέτι, δύο πρόσωπα που εξακολουθούν να έχουν διαφορετική προσέγγιση σε κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας και στρατηγικής του συλλόγου. Οι διαφωνίες τους δεν αποτελούν μυστικό, με το χάσμα να είναι περισσότερο αισθητό από την πλευρά του Ιταλού τεχνικού.

Η απογοήτευση για την απώλεια του τελευταίου διαθέσιμου στόχου είχε ουσιαστικά απορροφηθεί τις προηγούμενες ημέρες, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Οι συναντήσεις του Σπαλέτι τόσο με τον Κομολί όσο και με τον Έλκαν λειτούργησαν ως προπαρασκευαστικό στάδιο ενόψει των τελικών συζητήσεων που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της επόμενης ημέρας. Σε αυτές θα φανεί κατά πόσο η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μπορεί να αποδώσει ή αν οι διαφορές παραμένουν τόσο βαθιές ώστε να δυσκολεύουν τη συνδιαμόρφωση ενός κοινού πλάνου.

Παρά την αβεβαιότητα, ο Σπαλέτι παραμένει στον πάγκο και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της νέας ομάδας. Η πρώτη σημαντική μεταγραφική κίνηση θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένη, καθώς ο Άλισον βρίσκεται προ των πυλών του Τορίνο. Πρόκειται για επιλογή που υποστηρίχθηκε έντονα από τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος παράλληλα επιχειρεί να πείσει και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη «Γηραιά Κυρία».

Στη Γιουβέντους εκτιμούν ότι η οριστική απόφαση του Αιγύπτιου αστέρα θα ληφθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η απουσία από το Champions League δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια. Εφόσον ο Σαλάχ δώσει προτεραιότητα στις οικονομικές απολαβές, η Σαουδική Αραβία παραμένει ισχυρός προορισμός. Αν, αντίθετα, επιδιώξει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, υπάρχουν ευρωπαϊκοί σύλλογοι που μπορούν να του προσφέρουν αγωνιστικές προοπτικές τις οποίες η σημερινή Γιουβέντους δυσκολεύεται να εγγυηθεί. Αντίθετα, η προσπάθεια για τον Άντι Ρόμπερτσον δεν φαίνεται να αποδίδει, καθώς ο Σκωτσέζος οδεύει προς την Τότεναμ.

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στο ίδιο πρότζεκτ

Η συνύπαρξη των Σπαλέτι και Κομολί παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση. Ο Γάλλος παράγοντας συνεχίζει να τοποθετεί δικά του πρόσωπα σε κομβικές θέσεις του οργανισμού, χτίζοντας σταδιακά τη δική του δομή εξουσίας μέσα στον σύλλογο.

Από την άλλη πλευρά, ο Σπαλέτι ζητά ουσιαστικότερο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό και επιθυμεί να έχει λόγο όχι μόνο στις μεταγραφικές επιλογές, αλλά και στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της ομάδας. Η δημόσια τοποθέτησή του ότι θέλει να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες scouting αποτυπώνει ξεκάθαρα αυτή τη φιλοσοφία.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών δοκιμάστηκαν ακόμη και μετά το πρόσφατο ντέρμπι, όταν υπήρξαν στιγμές έντασης στα αποδυτήρια. Παρ’ όλα αυτά, η συνύπαρξή τους θεωρείται απαραίτητη για τη σταθερότητα του συλλόγου, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του Έλκαν καθοριστικό στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινού σημείου αναφοράς.

Η αγορά θα καθοριστεί από τις πωλήσεις

Παρότι ο Σπαλέτι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης, δεν αποκλείεται να εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά του εάν θεωρήσει ότι οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πλάνο. Ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της διοίκησης, διατηρώντας όμως την ευθύνη των τελικών αποφάσεων στους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει επίσης ότι η δημιουργία μιας ομάδας ικανής να διεκδικήσει άμεσα το πρωτάθλημα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μόνο καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό επιθυμεί μεγαλύτερη ειλικρίνεια και σαφήνεια από τη διοίκηση ως προς τους πραγματικούς στόχους της επόμενης σεζόν.

Η οικονομική πραγματικότητα αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά και τη μεταγραφική πολιτική. Η απουσία των εσόδων του Champions League περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού να εξαρτάται από πιθανές πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, μόνο τρεις παίκτες θεωρούνται απολύτως εκτός συζήτησης: ο Κενάν Γιλντίζ, ο Μανουέλ Λοκατέλι και ο Γουέστον ΜακΚένι.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από το Τορίνο είναι ένα: υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πλευρών ώστε να χτιστεί η επόμενη μέρα της Γιουβέντους; Οι απαντήσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.