Το Castelluccio στην Ιταλία δεν είναι απλώς ένας προορισμός· είναι μια εμπειρία αισθήσεων. Γιατί εδώ, στην καρδιά της Ούμπρια και σε υψόμετρο 1.452 μέτρων, η φύση έχει στήσει το δικό της μόνιμο καταφύγιο ομορφιάς.

Το μικροσκοπικό αυτό μεσαιωνικό χωριό, «στεφανωμένο» από τις άγριες κορυφές των Απεννίνων, μοιάζει να αιωρείται πάνω από έναν κόσμο απόλυτης γαλήνης, προσφέροντας μια οπτική πανδαισία που αλλάζει πρόσωπο με τις εποχές, αλλά κρατά πάντα την ίδια μαγική έλξη. Ειδικά το καλοκαίρι, που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Το Castelluccio στην Ιταλία των 150 κατοίκων αποτελεί -όχι άδικα- πόλο έλξης ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, καθώς είναι διάσημο για τα απέραντα χωράφια με τα πολύχρωμα λουλούδια. Ειδικά τον Ιούνιο, το θέαμα είναι μαγευτικό με τις κόκκινες παπαρούνες να μοιάζουν με απέραντο χαλί στα χωράφια. Το Castelluccio είναι ο ιδανικός προορισμός για τους φυσιολάτρες, καθώς προσφέρονται διάφορες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, ιππασία.

