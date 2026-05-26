Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου περιπατητές και λουόμενοι στην παραλία Ραχών, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Κάποια μέτρα από την ακτή, κάτι διέσχιζε τα γαλανά νερά με εντυπωσιακή ταχύτητα. Με μια πιο προσεκτική ματιά, γινόταν σαφές πως ήταν ένα αγριογούρουνο που κολυμπούσε με σταθερό ρυθμό, σαν να εκτελούσε την πρωινή του διαδρομή.

Τα συγκεκριμένα ζώα είναι εξαιρετικά ικανοί κολυμβητές και διαθέτουν μεγάλη αντοχή, γεγονός που τους επιτρέπει να διανύουν σημαντικές αποστάσεις μέσα στο νερό. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου αγριογούρουνα έχουν διασχίσει θαλάσσιες ζώνες, μετακινούμενα από ακτή σε ακτή.

Η ικανότητά τους αυτή συμβάλλει, μεταξύ άλλων παραγόντων, και στη σταδιακή εξάπλωση του είδους σε νέες περιοχές, όπως η Εύβοια, όπου σήμερα απαντώνται σταθεροί πληθυσμοί του συγκεκριμένου ζώου.